На Донеччині загинув Ярослав Гирило — захисник з Тернопільщини

Тернопільщина прощається з Ярославом Гирилом — героєм, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині, повідомляє тернопільська міська рада.

Мужній захисник України, Ярослав Гирило, 39 років, загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Його вважали зниклим безвісти з 4 травня 2025 року, і, на жаль, трагедія обірвала його життя на фронті.

Ярослав до останнього був вірний військовій присязі, віддавши своє життя за свободу та незалежність України. Його смерть є ще однією великою втратою для Тернопільщини та всієї України.

Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та побратимам загиблого Героя. Він залишив по собі слід мужності та відваги, який не буде забутий.

Вічна слава і пам’ять Ярославу Гирилу!