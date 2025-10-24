«Традиції. Витоки. Ми»: захід у Тернополі, що поєднає народні обряди та благодійну допомогу ЗСУ

Тернопіль стане осередком української культури та єдності на благодійному заході «Традиції. Витоки. Ми», який відбудеться 15 листопада 2025 року. Це важливий культурний проект, присвячений збереженню національних традицій, мистецтва та глибокому зв’язку поколінь, які борються за Україну. Волонтерка Майя Юркевич підкреслює, що цей захід також символізує нашу боротьбу за свободу, мову та культурну спадщину, навіть під час війни.

Програма заходу:

📍 Відтворення обряду вінкоплетення з села Гермаківка Борщівщини та майстер-клас із виготовлення барвінкового віночка. Заняття проводитимуть дослідниці Галина Завіша, Галина Гнатишин, Леся Сута, Наталія Українець. Важливу частину заходу складатимуть молодята у борщівських строях від Колекції Віри Матковської.

📍 Виступ Олі Льон, яка популяризує українські традиції через вишивку та текстиль. Цього року за її участю було видано кілька книг, присвячених українській традиційній вишивці різних регіонів України.

📍 Міжнародний проєкт «Сорочка для захисника». Оксана Поступак, засновниця проекту, та майстрині з усього світу вишивають сорочки-обереги для наших військових на знак єдності та вдячності. Ці сорочки стають духовною бронею, що символізує незламність українського народу.

📍 Презентація покутської вишивки городенківськими берегинями. Майстрині Галина Дідич та Людмила Вонсуль зберігають і передають традиції через вишивку, зміцнюючи зв’язок між поколіннями.

🇺🇦 Крім того, на заході буде проведено благодійний аукціон для збору коштів на дрони-перехоплювачі для українських бійців. Усі кошти будуть спрямовані на підтримку бригади «Рубіж».

Вхід на захід буде можливий за благодійний внесок 500 грн, а також для гостей буде доступна смачна кава та випічка від Карма Кава Марина Кибало.

Локація: Open Space Ternopil

Організатори: ГО «Традиції ЮА» у співпраці з БФ «Створені Перемагати».

Чому це важливо:

Захід «Традиції. Витоки. Ми» не лише зберігає українські традиції, але й сприяє фінансовій підтримці наших захисників на фронті. Участь у таких подіях є важливим кроком до підвищення національної свідомості, розвитку культурної спадщини та підтримки тих, хто бореться за нашу свободу.