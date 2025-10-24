У бою за Україну загинув Ярослав Підгірний з Тернопільщини

На війні загинув Ярослав Підгірний з села Джурин — Герой, який віддав своє життя за Україну, повідомляють у білобожницькій громаді.

17 жовтня 2025 року внаслідок атаки ворожих FPV-дронів загинув Ярослав Підгірний, водій мінометного взводу, старший солдат, який мужньо виконував військовий обов’язок під час боїв на Харківщині, в районі населеного пункту Волохівка Чугуївського району.

Ярослав Підгірний, 1995 року народження, віддав своє життя, захищаючи українську землю від агресора. Його героїчний вчинок залишиться в пам’яті для всіх, хто прагне мирного майбутнього для України.

У ці важкі моменти ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя, зокрема його матері та брату, який також несе військову службу.

Втрата Ярослава Підгірного — це ще один біль для родини, для громади села Джурин, для всієї Тернопільщини та України. Ми разом розділяємо цей нестерпний біль і пам’ятаємо його відданість і героїзм.

Вічна пам’ять Ярославу Підгірному!