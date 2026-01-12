Складна ситуація на дорогах Бучацької громади: розчищення ведеться в посиленому режимі

Через тривалі снігопади на дорогах Бучацької громади спостерігається ускладнення руху. Як повідомляє Бучацька міська рада, за обслуговування та розчищення доріг державного та місцевого значення відповідають різні організації.

Зокрема, за дороги, що з’єднують м. Тернопіль – м. Бучач – м. Івано-Франківськ, а також дороги на Чортків, Товсте та Зарваницю, відповідальна Тернопільська обласна військова адміністрація. Для розчищення доріг на цих напрямках залучено компанію ТОВ «Техно-Буд-Центр». Контактний телефон диспетчера: 0673505790.

Розчищення міських доріг у Бучачі здійснює КП «Бучацький ККП», контактний телефон: 0981103383. Комунальні служби працюють в посиленому режимі.

Окрему подяку висловили аграріям та представникам бізнесу за надану допомогу технікою у розчищенні доріг, зокрема ТОВ «ГАДЗ-АГРО», ПП «ЗОЛОТОПОТІЦЬКЕ», ТОВ «АГРОПОЛІС», ФГ «СТЕП», ПАП «ВЕСНА», ФГ «ДНІСТРЯНСЬКІ ЗОРІ», ПАП «ЗУБРЕЦЬ», ПП «ПОРОХОВА-АГРО» та ПАП «ЗЕЛЕНА».

Міська рада закликає мешканців з розумінням поставитись до ситуації та утриматися від поїздок без нагальної потреби.