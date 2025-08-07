17:38 | 7.08.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Понад рік вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Андрій Михальчук з Тернопільщини

Лановецька громада у скорботі: на Донеччині загинув солдат Андрій Михальчук, повідомляє міська рада.

Із глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання службових обов’язків на Донеччині загинув солдат Андрій Михальчук із с.Загірці.

З 24 травня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти та, на превеликий жаль, стало відомо, що захисник загинув.

Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним та близьким.

