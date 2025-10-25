Понад два роки вважався безвісти зниклим, – Ангелом на Тернопільщину повертається Вʼячеслав Меланченко

Шумська міська рада з глибоким сумом та скорботою сповіщає про загибель мужнього Захисника, відважного воїна – Меланченка Вʼячеслава Володимировича, уродженця міста Курахове Донецької області.

З 06 березня 2022 року воїн протистояв ворожим силам, виконуючи усі бойові завдання з знищення противника.

Наближення активних бойових дій в рідному Курахові на Донеччині змусили родину Вʼячеслава переїхати в місто Шумськ, отримати статус внутрішньо-переміщених осіб. У Героя залишились мама з сестрою, які чекали на його приїзд.

З 04 серпня 2023 року Вʼячеслав вважався безвісти зниклим. Останній бій він прийняв поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області. Загинув в день свого 33-ти річчя.

В понеділок, 27 жовтня, об 11-00 годині на Площі Героїв Майдану в місті Шумськ відбудеться зустріч загиблого Героя.

Чин поховання та похоронна служба пройде цього ж дня в місті Шумськ, у Спасо-Преображенському храмі.

Просимо всіх прийти та віддати шану Герою, який мужньо захищав рідну країну.

Вічна пам’ять Герою!

Щирі співчуття родині та близьким Захисника…

27 жовтня 2025 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби…