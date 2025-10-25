За кожного з нас загинув молодий захисник Володимир Олійник з Тернопільщини

Важко змиритися з тією втратою, яку переживає Озернянська громада, повідомляє селищна рада.

Знову і знову ми чуємо трагічні звістки про загибель наших захисників, тих, хто віддає своє життя за свободу і незалежність України….🕯️💔😭

Сьогодні ми з глибоким сумом повідомляємо про загибель ще одного Героя, який поклав своє життя на вівтар боротьби за Україну. ОЛІЙНИК Володимир Петрович , народився 14 березня 1997 року в селі Білківці, Богданівського старостинського округу Озернянської громади.

З початком повномасштабного російського вторгнення, не вагаючись жодної миті, Володимир вступив до лав Збройних Сил України, щоб дати відсіч ворогу та захистити свою Батьківщину.

Тривалий час він вважався зниклим безвісти, і ось тепер ми отримали підтвердження найстрашнішого…

14 грудня 2023 року в районі н.п. Марʼїнка Донецької області в результаті штурму позицій противника , Володимир Петрович загинув смертю Героя ..😭💔

Він віддав своє життя за мирне небо над Україною, за її свободу та незалежність.

Його подвиг назавжди залишиться у нашій памʼяті як символ незламного духу, відданості своїй Батьківщині та справжнього героїзму.

Висловлюємо щирі співчуття батькам , сестрам та брату, близьким друзям та побратимам Героя. Розділяємо ваш біль втрати, сумуємо разом з вами.

Нехай Господь допоможе Вам пережити це важке горе!

Вічна та світла памʼять Герою України! 🕯️🙏🏻

Про дату і час зустрічі полеглого Героя, повідомимо згодом.