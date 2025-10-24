Мужність і відвага: захисник Богдан Робак з Тернопільщини загинув на Донеччині

Підволочиська громада прощається з загиблим героєм — молодшим сержантом Богданом Робаком, військовослужбовцем 46-ї окремої аеромобільної бригади, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Богдан Михайлович Робак народився в селі Богданівка Підволочиської громади, але більшу частину свого життя прожив у місті Тернопіль. Він завжди підтримував зв’язок з рідним селом, часто навідував свою матір, залишаючи глибокий слід своєю турботою та любов’ю до рідної землі.

Попри довгий час невизначеності, коли Богдан вважався зниклим безвісти, рідні та близькі не втрачали надії. Сподівалися, що він перебуває в полоні, однак згодом стало відомо, що 5 липня 2024 року Богдан загинув під час бойових дій поблизу населеного пункту Новоселівка Перша в Покровському районі Донецької області. Ця новина стала важким ударом для його родини, адже мати Героя, яка до останнього вірила в диво, кілька місяців тому відійшла у вічність.

Остання подорож героя: деталі похоронної церемонії

Завтра, 25 жовтня, о 14:00 розпочнеться церемонія прощання з героєм. Кортеж із тілом Богдана Робака вирушить із Тернопільського моргу до будинку на вулиці Нечая, 29, в місті Тернопіль, де він проживав із родиною. Тут буде відправлена панахида.

Після цього тіло героя вирушить до села Богданівка, де, о 15:30, біля каплички Матері Божої також відбудеться панахида. Згодом кортеж попрямує до Дому печалі в Тернополі на вулиці Микулинецькій.

У неділю, 26 жовтня, о 13:00 в Домі печалі відбудеться похоронна відправа, а поховання відбудеться на Тернопільському кладовищі «Довжанка», поруч з дружиною Богдана, яка кілька років тому також пішла з життя.

Вічна пам’ять герою

Богдан Робак є прикладом справжньої відданості і мужності. Його життя було наповнене великим патріотизмом, любов’ю до рідної землі та готовністю до самопожертви заради України. Він героїчно виконав свій обов’язок і став символом незламної волі до перемоги.

Висловлюємо глибоке співчуття сім’ї загиблого героя. Вічна пам’ять і шана Богдану Робаку — чоловіку, сину, батькові, який своїм прикладом показав, що справжній патріот — це людина, яка віддає своє життя заради майбутнього України.

Герої не вмирають!

Його ім’я залишиться в серцях тих, хто його знав і любив. Вічна пам’ять! 🇺🇦