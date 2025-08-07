Понад півсотні ліцензій анульовано на Тернопільщині через порушення торгівлі підакцизними товарами

Протягом січня-липня 2025 року на Тернопільщині анульовано 53 ліцензії на торгівлю підакцизними товарами через порушення законодавства. Це частина системної роботи Головного управління ДПС області щодо посилення контролю за обігом алкоголю, тютюну та пального, які перебувають під особливою увагою держави через їх економічні та соціальні наслідки.

Анулювання ліцензій:

Загалом у регіоні анульовано:

34 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з них 8 – у липні 2025 року.

19 ліцензій на право торгівлі пальним, з них 3 – у липні 2025 року.

Найпоширенішими порушеннями, що стали підставою для анулювання ліцензій, є продаж алкогольних та тютюнових виробів без марок акцизного податку, що є грубим порушенням законодавства.

Зміни в законодавстві:

З 1 січня 2025 року набули чинності зміни до Закону України № 481/95-ВР, які посилили контроль за обігом підакцизної продукції. Вони забезпечують рівні умови для всіх учасників ринку та додатково підвищують відповідальність суб’єктів господарювання.

Можливість відновлення ліцензії:

Після анулювання ліцензії, суб’єкт господарювання має право звернутися за новою ліцензією, однак тільки після усунення всіх порушень, які стали підставою для анулювання попередньої.

Позиція податкової служби:

Податкова служба Тернопільщини наголошує на важливості ведення бізнесу в рамках закону, без маніпуляцій і тіньових схем. Легальний обіг підакцизних товарів має бути прозорим і відповідальним, а кожен підприємець, що працює у цій сфері, повинен дотримуватися всіх нормативних вимог.