На Тернопільщині під час Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху перевірили аварійні ділянки, обстежили залізничні переїзди, відновили зовнішнє освітлення та впорядкували зупинки громадського транспорту. Заходи тривали з 9 до 15 листопада.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, дорожники долучилися до другого етапу Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Роботи проводили на дорогах державного значення.

Зокрема, за цей період:

перевірили п’ять місць проведення ремонтних робіт на відповідність державним стандартам;

привели до належного санітарного стану 162 зупинки громадського транспорту, 74 автопавільйони та вісім елементів санітарного облаштування;

обстежили 11 ділянок із підвищеною аварійністю та дев’ять місць концентрації ДТП, де встановлені попереджувальні дорожні знаки та інформаційні панно;

відновили вісім одиниць зовнішнього освітлення;

обстежили 20 залізничних переїздів.

Також у Службі відновлення повідомили про результати робіт від початку 2026 року на державних дорогах області.

За цей час встановили та замінили 176 дорожніх знаків, нанесли 183,22 кілометра дорожньої розмітки та оновили 514 пішохідних переходів.