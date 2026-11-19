На Тернопільщині державі повернули понад 2,9 гектара земель природно-заповідного фонду, які розташовані в межах Національного природного парку «Дністровський каньйон». Раніше цю ділянку незаконно включили до земель сільськогосподарського призначення та передали у комунальну власність.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, порушення виявили під час інвентаризації земель. Йдеться про ділянку з цінними природними комплексами, що належить до території національного парку.

Для захисту інтересів держави Бучацька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Тернопільської області. Суд повністю задовольнив позовні вимоги прокуратури.

Наразі рішення набрало законної сили та виконане. У державних реєстрах припинили право комунальної власності на земельну ділянку, а майже 3 гектари земель природно-заповідного фонду повернули у власність держави.