Львів зазнав атаки: пошкоджені автомобілі, гуртожиток та приватний будинок
У Львові та прилеглиих населених пунктах зафіксували пошкодження внаслідок ворожої атаки. Повітряна атака триває, мешканців закликають залишатися в безпечних місцях.
Про наслідки обстрілу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Зокрема:
Вулиця Лазаренка у Львові — уламки «Шахеда» пошкодили два автомобілі, у гуртожитку вибило вікна.
Вулиця Пулюя — на тротуарі виявили частину ракети, на місці працюють рятувальники.
Село Лисиничі — пошкоджено приватний будинок. Травмованих та пожежі немає.
Після відбою повітряної тривоги відповідні служби обстежать пошкоджені будинки. Інформацію про наслідки атаки обіцяють оновлювати.
Крім того, за розпорядженням «Укренерго» у Львові та області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії.