



У Львові та прилеглиих населених пунктах зафіксували пошкодження внаслідок ворожої атаки. Повітряна атака триває, мешканців закликають залишатися в безпечних місцях.

Про наслідки обстрілу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Зокрема:

Вулиця Лазаренка у Львові — уламки «Шахеда» пошкодили два автомобілі, у гуртожитку вибило вікна.

Вулиця Пулюя — на тротуарі виявили частину ракети, на місці працюють рятувальники.

Село Лисиничі — пошкоджено приватний будинок. Травмованих та пожежі немає.

Після відбою повітряної тривоги відповідні служби обстежать пошкоджені будинки. Інформацію про наслідки атаки обіцяють оновлювати.

Крім того, за розпорядженням «Укренерго» у Львові та області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії.