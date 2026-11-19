Чорна звістка з фронту. Зборівська громада в скорботі…

З глибоким болем та невимовним сумом повідомляємо, що в боротьбі за свободу та незалежність України загинув наш земляк, мешканець села Хоростець — старший сержант Володимир Ярославович БАЗАР (20.08.1976 р.н.), повідомляє міський голова Руслан Максимів.

17 листопада 2026 року життя воїна обірвалося внаслідок ворожого авіаудару КАБ у Донецькій області.

У пам’яті побратимів і всіх, хто його знав, Володимир назавжди залишиться мужнім, стійким і відповідальним воїном, чуйною та доброзичливою людиною, яка до останнього подиху залишалася вірною Військовій Присязі та Українському народові.

Від імені всієї громади висловлюємо щирі співчуття дружині, рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам загиблого Захисника.

Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Герою!