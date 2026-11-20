У Кременці планують відновити санну трасу, яка є єдиною в Україні. Розпочати роботи хочуть уже у 2027 році. Наразі представники державних і місцевих органів влади та спортивних організацій обговорили дорожню карту реалізації проєкту.

Про це повідомив очільник Тернопільщини Тарас Пастух.

За його словами, під час нещодавньої зустрічі представники Міністерства молоді та спорту України, Федерації санного спорту України, Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» та обласної спортивної школи із зимових видів спорту предметно обговорили подальші кроки.

Учасники домовилися напрацювати меморандум про співпрацю. Його планують підписати Міністерство молоді та спорту України, Тернопільська обласна військова адміністрація, обласна рада та Кременецька територіальна громада.

Документ має визначити спільні дії сторін щодо проєктування та будівництва нової санної траси. Початок робіт попередньо запланували на 2027 рік.

Як зазначив Тарас Пастух, оновлена спортивна база могла б стати місцем підготовки дитячих і юнацьких команд з усієї України, тренувань професійних спортсменів, а також реабілітації ветеранів.

За його словами, реалізація проєкту може дати поштовх розвитку санного спорту та перетворити Тернопільщину на спортивний центр міжрегіонального, а можливо, й міжнародного рівня.