Унаслідок нічної балістичної атаки Росії на Київ пошкоджені Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости. На окремих переправах через Дніпро запровадили обмеження руху.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході закрили рух із правого на лівий берег. На Південному мосту проїзд наразі обмежений: дозволено рух лише з лівого на правий берег автомобілям масою до 10 тонн та громадському транспорту масою до 18 тонн.

Ступінь пошкоджень Подільського та Дарницького мостів фахівці зможуть оцінити після завершення повітряної тривоги.

Упродовж ночі 20 листопада російські війська неодноразово атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок обстрілів у трьох районах Києва горіли будівлі, також пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.