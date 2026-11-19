Вічна пам’ять захиснику Сергію Володимировичу Зощуку.

Воїн був призваний на військову службу за мобілізацією 11 квітня 2023 року, а з 22 вересня 2023 року вважався зниклим безвісти. Тепер його офіційно визнано загиблим у Запорізькій області під час виконання бойового завдання. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття родині та близьким Героя. Вічна пам’ять і шана захиснику України.

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