Митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора призначили головою новоствореного Синодального управління цифрового розвитку Православної церкви України. Рішення ухвалили 19 листопада під час засідання Священного Синоду ПЦУ в Києві.

Як повідомили у Тернопільській єпархії ПЦУ, управління створили з метою координації впровадження цифрових технологій у роботу церковних інституцій. Священний Синод також затвердив його Статут.

Першим заступником голови управління призначили єпископа Макарівського Рафаїла, заступником голови — протоієрея Степана Альмеса.

У Тернопільській єпархії привітали митрополита Нестора з новим призначенням та побажали йому сил, мудрості й наснаги в роботі.