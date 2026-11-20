У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стала російська атака на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили в «Укренерго».

Через ворожий удар ситуація в енергосистемі України залишається вкрай складною. Для стабілізації її роботи у трьох областях енергетики вимушено застосували аварійні відключення.

Фахівці працюють над відновленням стабільної роботи енергосистеми та поверненням електропостачання спожива