Документальний фільм «Народжені щоб жити» режисера Владислава Робського покажуть на Днях українського кіно, які відбудуться 20–22 листопада у столиці Молдови — Кишиневі. Одними з героїв стрічки є тернополяни Артем і Тетяна Комісарчуки. Зйомки фільму відбувалися в Тернополі.

Про участь стрічки у фестивальній програмі повідомив голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас.

Відкриє Дні українського кіно документальний фільм «Потяг до життя» продюсерки Галини Храпко, яка також родом із Тернополя.

Окрім документальних стрічок, глядачам у Кишиневі представлять художні фільми «Ну, мам» та «Іван Сила».

Усі фільми демонструватимуть із субтитрами румунською та англійською мовами.