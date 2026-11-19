У Чорткові затвердили тарифи на ритуальні послуги, які надає комунальне підприємство «Благоустрій». Вартість копання могил залежить від їхнього розміру, способу виконання робіт та пори року.

Як повідомили у Чортківській міській раді, відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету.

Згідно із затвердженими тарифами, оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання коштує 17 гривень, а свідоцтва на поховання — 10 гривень.

Скільки коштує копання могили

Вартість ручного копання залежить від розміру могили та сезону.

Для стандартної могили розміром 2 × 2 × 1 метр тариф становить 2033 гривні влітку та 3271 гривню взимку.

Інші тарифи на ручне копання:

нестандартна могила (2,4 × 2,0 × 1,0 м) — 2840 грн влітку та 4584 грн взимку;

підліткова (1,6 × 1,8 × 1,0 м) — 1465 грн влітку та 2347 грн взимку;

дитяча (1,1 × 1,5 × 0,8 м) — 802 грн влітку та 1215 грн взимку.

Механізоване копання могил

Для механізованого копання передбачені окремі тарифи. Стандартна могила коштуватиме 773 гривні влітку та 1204 гривні взимку.

Нестандартна могила розміром 2,4 × 2,0 × 1,0 метра — 979 гривень у літній період та 1594 гривні взимку.

Інші ритуальні послуги

У затвердженому переліку також є тарифи на демонтаж і монтаж намогильної споруди для організації поховання в існуючу могилу (2,0 × 1,5 × 1,0 м). Така послуга коштує 3221 гривню влітку та 4690 гривень узимку.

Поховання урни з прахом померлого у землю (0,8 × 0,8 × 0,8 м) обійдеться у 1116 гривень влітку та 1690 гривень узимку.

Замовити ритуальні послуги можна у КП «Благоустрій» за адресою: Чортків, вулиця Заводська, 2. Телефон для довідок: +380 67 298 99 69.

У міській раді зазначають, що вартість послуг комунального підприємства суттєво нижча, ніж у приватного бізнесу, та закликають жителів громади користуватися ними.