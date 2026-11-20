Ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури у Львівській області. Через наслідки удару в регіоні запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив очільник Львівської області Максим Козицький.

За його словами, НЕК «Укренерго» застосувала аварійні відключення. Найближчим часом у Львівській області також мають запровадити погодинні графіки відключення світла. Їх оприлюднять на офіційних ресурсах «Львівобленерго».

Повітряна тривога на Львівщині триває. Працює протиповітряна оборона, а загроза нових ударів залишається високою.