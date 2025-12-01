На Тернопільщині чотири людини отруїлись чадним газом

Протягом тижня з 24 по 30 листопада підрозділи ДСНС на Тернопільщині ліквідували 11 пожеж, врятували 8 будівель та знешкодили 3 вибухонебезпечні предмети часів минулих воєн. Крім того, рятувальники 5 разів надавали допомогу громадянам.

На жаль, зафіксовано нещасний випадок, пов’язаний із порушенням правил експлуатації опалювальних приладів. 30 листопада до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про отруєння чадним газом у селі Ілавче Іванівської територіальної громади. Четверо людей були госпіталізовані з діагнозом «отруєння чадним газом». Попередня причина – несправність газового котла опалення у приватному будинку.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області нагадує: чадний газ — «тихий вбивця», який не має кольору, запаху чи смаку. Для безпеки:

Регулярно перевіряйте газові прилади, вентиляційні канали та димоходи.

Забезпечте приплив свіжого повітря в приміщення, де працюють газові прилади.

Встановіть детектор чадного газу, який може врятувати життя.