Тернопільщина втратила Героя: загинув захисник Сергій Сопель

11 жовтня 2025 року на Харківщині від численних травм, отриманих під час бойових дій, помер військовослужбовець Сопель Сергій Михайлович. Він був захисником України та віддав своє життя за свободу та незалежність Батьківщини. Сержант Сопель проходив лікування в лікарні, але, на жаль, не зміг подолати важкі поранення.

Цю скорботну звістку повідомила Тернопільська міська рада, висловивши щирі співчуття родині та близьким героя. «Вічна пам’ять захиснику України!» — йдеться в повідомленні.

Сергій Михайлович був гідним воїном, який, незважаючи на всі труднощі, продовжував боронити країну. Його смерть — важка втрата для України, його родини та усієї громади Тернопільщини.

Місто і область вшанують пам’ять героя та закликають усіх до підтримки родини, що переживає горе втрати.