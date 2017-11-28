Патрульні затримали чоловіка, який зазіхнув на чуже подвір’я

На спецлінію 102 зателефонувала схвильована тернополянка і розповіла, що невідомий проник на її подвір’я. Дзвінок надійшов 28 листопада, близько 2-ї години ночі. Заявниця повідомила патрульним свою адресу.

За кілька хвилин інспектори прибули за викликом на вулицю Ломоносова. На подвір’ї вони помітили невідомого громадянина, який біля будинку присвічував ліхтарем.

«Ми запитали, що він тут робить. На що чоловік відповів, що прийшов у гості, але ані заявниця, ані мешканка сусіднього будинку, яка в той час вийшла надвір, його не знали. Громадянин поводився дивно, весь час тримав в руку в кишені. Ми вирішили провести поверхневу перевірку, знайшли предмети, схожі на відмички», – каже патрульний Микола. 53-річного громадянина поліцейські передали слідчому, для з’ясування усіх обставин.