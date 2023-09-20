У Тернополі гість обікрав господаря квартири

Із заявою про крадіжку банківської картки й зникнення з неї трьох тисяч гривень до Тернопільського районного управління поліції звернувся місцевий житель. Потерпілий розповів, що у день злочину познайомився із чоловіком, який представився Василем. Після розмов запросив його до себе в гості.

Коли новий знайомий залишав квартиру, то з кишені куртки витягнув картку. Про зникнення електронного гаманця потерпілий дізнався після того, як отримав смс-повідомлення про купівлю продуктів на суму 3000 гривень.

У ході проведення оперативно – розшукових заходів працівники поліції встановили, що даний злочин скоїв раніше судимий тернополянин 1981 року народження. Він у скоєному зізнався.

За свій вчинок чоловік відповідатиме відповідно до частини 4 статті 185 ККУ. Перевіряють його і на причетність до аналогічних злочинів. Триває слідство.