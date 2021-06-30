Тернополянка Анастасія Бачинська – срібна медалістка Кубку світу зі спортивної гімнастики

26 червня у м. Доха (Катар) завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики (Artistic Gymnastics World Cup Series), під час якого збірна команда України здобула чотири високих нагороди.У перший день фіналів срібною призеркою змагань стала тернополянка Анастасія Бачинська.

Юна гімнастка посіла друге місце на різновисоких брусах з результатом 13.433. Про це пише сайт міськради.До слова, це уже друга почесна нагорода спортсменки на етапах Кубка світу 2021 року – в травні у Болгарії Анастасія Бачинська стала чемпіонкою у вправах на колоді.Вітаємо юну спортсменку з ще однією високою нагородою! Бажаємо нових перемог у професійному спорті та відкриттів на світовому рівні.