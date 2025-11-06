Тернопільщина втратила захисника Тараса Мороза

Скориківська територіальна громада з глибоким сумом повідомляє про втрату земляка — солдата 141- ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України – МОРОЗА Тараса Ігоровича, який помер 1 листопада 2025 року від важких поранень, отриманих під час бойових дій на Донеччині, в районі населеного пункту Олександроград.

Поранення, яких Тарас зазнав 5 серпня 2025 року, виявилися несумісними з життям. Попри тривале лікування, серце воїна зупинилося внаслідок отриманих травм.

📍Завтра, в пʼятницю о 13:00 у Підволочиську громада зустріне траурний кортеж і спільною молитвою вшанує пам’ять Героя.

Після молитви кортеж вирушить до села Скорики Скориківської громади, де по приїзді відбудеться похоронна відправа і поховання полеглого Захисника.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

🇺🇦Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях і вільній Україні.