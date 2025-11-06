У Тернополі та області перевірено ціни на ліки: виявлено порушення в 14 аптеках

Згідно з дорученням Держпродспоживслужби України, у січні-жовтні 2024 року проведено масштабний моніторинг цін на життєво важливі лікарські засоби в 1081 аптечному закладі Тернопільської області. Перевірено 135 641 ціну на лікарські засоби, включені до реєстру програм, таких як «Доступні ліки».

Під час моніторингу також було розглянуто 64 письмових та 131 усне звернення громадян щодо неправомірного підвищення цін на ліки, продукти харчування та комунальні послуги. За результатами перевірок у 14 суб’єктів господарювання виявлено порушення законодавства щодо ціноутворення. Для порушників винесено постанови про адміністративні правопорушення та застосовано адміністративно-господарські санкції.

Також були проведені планові та позапланові заходи державного контролю, зокрема, на підставі звернень споживачів та доручення Прем’єр-міністра України. В ході моніторингу взяли участь представники місцевих органів влади та медичних установ у ряді інформаційно-консультативних заходів.

За результатами роботи було підготовлено 48 публікацій щодо змін у державному регулюванні цін, що були розміщені на офіційному веб-сайті та ресурсах територіальних громад.