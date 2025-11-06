На Тернопільщині водій на Volkswagen вʼїхав у неповнолітнього мотоцикліста

5 листопада на автодорозі “Хоростків-Гримайлів”, неподалік села Карашинці, близько 18:00 не розминулися мотоцикл та автомобіль. Про аварію на спецлінію Гусятинського відділення поліції повідомила місцева жителька. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Volkswagen Caddy, здійснюючи маневр обгону, допустив зіткнення із мототранспортом SPARK, яким керував 15-річний юнак.

У результаті удару неповнолітній отримав легкі тілесні ушкодження.

