Майже 60% хворих на ГРВІ на Тернопільщині — діти

У Тернопільській області за тиждень із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року зареєстрували 3569 випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Це на 9,8% менше, ніж за попередній тиждень, коли захворіли 3955 людей.

Про це свідчать дані епідеміологічного моніторингу станом на 1 листопада.

Загальний показник захворюваності становить 350,4 випадки на 100 тисяч населення. Це на 39,2% нижче від епідемічного порогу низької інтенсивності.

Серед усіх захворілих 2107 — діти. Це 59% від загальної кількості хворих. Зокрема, захворіли 1273 школярі.

Порівняно з попереднім тижнем кількість хворих дітей зменшилася на 15,9% (із 2505 до 2107), а школярів — на 13,8% (із 1476 до 1273).

Водночас зросла кількість госпіталізацій. За звітний тиждень до лікарень потрапила 71 людина, з них 37 дітей. Це на 14,5% більше, ніж тижнем раніше, коли госпіталізували 62 людей.

Щодо COVID-19, у звіті зазначено, що за останній тиждень зареєстрували випадки захворювання серед дорослих, однак їхню кількість у наданих даних не вказали. Для порівняння, попереднього тижня зафіксували два випадки.