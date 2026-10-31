На Тернопільщині 19-річний молодик викрав 10-річну дівчинку

На Тернопільщині завершили досудове розслідування у справі про напад на 10-річну школярку, яка поверталася додому після уроків. Обвинувальний акт щодо 19-річного чоловіка скерували до суду. Йому інкримінують незаконне позбавлення волі малолітньої дитини.

Подія сталася 23 вересня на Чортківщині. Про напад на доньку повідомила мати дівчинки, яка звернулася до поліції. Згодом жінка також опублікувала допис у соціальних мережах, закликаючи до розголосу та справедливого розгляду справи.

За інформацією поліції, правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка, причетного до події, та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

19-річному фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі, вчинене щодо малолітньої особи.

25 вересня суд за клопотанням слідчих обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак 19 жовтня після розгляду апеляційної скарги сторони захисту запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт з електронним засобом контролю.

Під час досудового розслідування слідчі допитали свідків та очевидців, провели необхідні слідчі й процесуальні дії та зібрали доказову базу.

Наразі розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Рішення щодо винуватості чоловіка та призначення йому покарання ухвалюватиме суд.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.