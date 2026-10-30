18:54 | 30.10.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Між Тернополем і Волочиськом тимчасово не курсуватимуть дві електрички

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Через виробничу необхідність тимчасово скасовують два приміські поїзди між Тернополем і Волочиськом.

Не курсуватиме поїзд №6208 сполученням Тернопіль — Волочиськ 30 жовтня. Він мав вирушити з Тернополя о 20:31 та прибути до Волочиська о 21:53.

Також 31 жовтня скасовують поїзд №6201 Волочиськ — Тернопіль. За розкладом він мав відправитися о 05:34 та прибути до Тернополя о 07:08.

Пасажирам варто врахувати ці зміни під час планування поїздок.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *