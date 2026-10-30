Між Тернополем і Волочиськом тимчасово не курсуватимуть дві електрички
Через виробничу необхідність тимчасово скасовують два приміські поїзди між Тернополем і Волочиськом.
Не курсуватиме поїзд №6208 сполученням Тернопіль — Волочиськ 30 жовтня. Він мав вирушити з Тернополя о 20:31 та прибути до Волочиська о 21:53.
Також 31 жовтня скасовують поїзд №6201 Волочиськ — Тернопіль. За розкладом він мав відправитися о 05:34 та прибути до Тернополя о 07:08.
Пасажирам варто врахувати ці зміни під час планування поїздок.