Понад 50 тисяч гривень втратила жителька Тернополя, повіривши шахраєві, який представився працівником банку

За словами потерпілої, у месенджері їй написав невідомий, нібито від імені банківської установи. Він повідомив, що за її рахунком відбуваються підозрілі транзакції, через які вона може втратити свої заощадження.



Аби вберегти кошти, шахрай запропонував жінці переказати їх на іншу банківську картку. Для цього надіслав номер рахунку, запевнивши, що це резервна картка, з якої вона згодом зможе зняти свої гроші.



Повіривши незнайомцеві, жінка перерахувала понад 50 тисяч гривень. Однак згодом зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.



За цим фактом дізнавачі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення особи зловмисника.



Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.







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