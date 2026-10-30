Вирощували тютюн на Тернопільщині, продавали по всій Україні: судитимуть дев’ятьох учасників угруповання

На Тернопільщині викрили незаконне вирощування та первинну обробку тютюну, який надалі перевозили до Одеси для переробки, фасування і продажу. За даними Національної поліції України, учасники міжрегіонального угруповання також організували схему легалізації доходів. Загальна сума фінансових операцій, які правоохоронці пов’язують із цією діяльністю, перевищує 35 мільйонів гривень.

За версією слідства, на території Тернопільської області фігуранти налагодили промислове вирощування тютюну, його сушіння та первинну обробку. Урожай поштовими відправленнями доправляли до Одеси. Там облаштували два приміщення для зберігання сировини, подальшої переробки та фасування продукції.

Готовий товар продавали через торговельні точки на одеських ринках та спеціально створені інтернет-сайти. Замовлення приймали онлайн і телефоном, а продукцію відправляли поштовими операторами покупцям по всій Україні.

Як повідомляють у Нацполіції, організаторка координувала роботу учасників групи, контролювала закупівлю сировини, виробництво та якість продукції, визначала ціни, керувала збутом і розподіляла отримані кошти.

Як легалізовували доходи

Для легалізації отриманих грошей учасники групи, за даними слідства, реєструвалися фізичними особами-підприємцями та відкривали банківські рахунки. Через них проводили фінансові операції, зокрема переказували кошти та закуповували продукцію для подальшої незаконної діяльності.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 9,1 тонни тютюну, обладнання для виготовлення та фасування тютюнових виробів, сигарети без марок акцизного податку, пристрої для виготовлення самокруток, 223 тисячі гільз, готівку, кілька автомобілів, чорнові записи та накладні на відправлення й отримання товару.

Вартість вилученого тютюну становить майже 13 мільйонів гривень.

У травні–липні 2026 року дев’ятьом фігурантам повідомили про підозру. Частині з них суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Для одного зі співорганізаторів розмір застави перевищив 26,6 мільйона гривень.

Наразі досудове розслідування завершили. Обвинувальний акт щодо дев’ятьох учасників міжрегіонального угруповання скерували до суду. Їхню вину має встановити суд.