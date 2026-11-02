Поранення, укуси тварин і ризик правця: чому важлива вакцинація та де зробити щеплення у Тернополі

В умовах повномасштабної війни вакцинація від дифтерії та правця набуває особливого значення. Вибухові травми, поранення, порізи та контакт із землею або забрудненими предметами підвищують ризик інфікування правцем. Водночас небезпека може виникнути й у повсякденному житті — наприклад, після укусу собаки чи кота. У таких випадках медики оцінюють не лише ризик зараження сказом і необхідність антирабічної вакцинації, а й те, чи має людина достатній захист від правця.

Дорослим потрібно поновлювати щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років, однак багато хто не пам’ятає, коли востаннє вакцинувався, або відкладає ревакцинацію. Чому не варто нехтувати цим щепленням, що робити після укусу тварини та де в Тернополі можна безоплатно вакцинуватися, розповіла “Погляду” Надія Кернична, завідувачка амбулаторії загальної практики — сімейної медицини №14, сімейна лікарка.

Чому дорослим важливо вакцинуватися від дифтерії та правця? Як часто потрібно поновлювати ці щеплення і чому саме кожні 10 років?

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, дорослим необхідно проводити ревакцинацію проти дифтерії та правця кожні 10 років. У дитячому віці останнє планове щеплення роблять у 16 років, тому наступні дози доросла людина має отримати у 26, 36, 46 років і так далі.

Якщо з певних причин людина пропустила чергову ревакцинацію, це не означає, що від щеплення вже немає користі. Вакцинуватися все одно потрібно, щоб поновити захист від цих інфекцій.

Сьогодні особливо актуальним є питання профілактики правця. Ми живемо в умовах війни, коли є ризик вибухових травм, поранень, контакту із землею та забрудненими предметами. Усе це може створювати умови для інфікування правцем. Тому важливо стежити за своїм вакцинальним статусом і вчасно робити щеплення.

Що робити людині, яка не пам’ятає, коли востаннє отримувала щеплення, або не має підтвердження попередньої вакцинації? Чи можна вакцинуватися без документів?

Якщо людина точно знає, що раніше не була щеплена, їй потрібно пройти первинний курс вакцинації. У такому випадку це вже не ревакцинація, а саме вакцинація: першу дозу вводять під час першого щеплення, другу — через місяць, третю — через шість місяців після першої. Надалі необхідно проводити ревакцинацію кожні 10 років.

Чи побільшало останнім часом звернень до медиків після укусів собак, котів та інших тварин?

Так, останнім часом побільшало випадків, коли люди звертаються до травмпунктів після укусів тварин.

Особливо небезпечними можуть бути укуси безпритульних собак і котів. Якщо йдеться про домашню тварину, зазвичай її власники стежать за вакцинацією, а саму тварину можна певний час спостерігати. У випадку з безпритульними тваринами такої можливості часто немає.

Після укусу люди звертаються до травмпункту, де медики оцінюють ризик зараження сказом і за потреби проводять антирабічну вакцинацію. Також обов’язково уточнюють, коли людина востаннє вакцинувалася проти правця.

Чи правильно, що після укусу тварини лікар оцінює не лише необхідність вакцинації від сказу, а й захист людини від правця? У яких випадках потрібне додаткове щеплення?

Так, лікар обов’язково уточнює вакцинальний анамнез пацієнта, зокрема з’ясовує, коли востаннє він отримував щеплення проти правця.

Якщо людина вакцинувалася протягом останніх 10 років, додаткове щеплення зазвичай не потрібне. Якщо ж вакцинація була пропущена або відсутня, лікар вирішує питання про додаткову профілактику правця.

Чи можна заразитися правцем через невелику подряпину, прокол або укус? Чому навіть незначні пошкодження шкіри можуть бути небезпечними?

Так, навіть невелике пошкодження шкіри може бути небезпечним. Адже людина не завжди знає, чим саме поранилася і наскільки забрудненим був предмет. Навіть невеликий поріз — це рана, через яку збудник правця може потрапити в організм. Тому важливо не нехтувати такими травмами та перевіряти, чи актуальне щеплення проти правця.

Які побічні реакції можливі після вакцинації від дифтерії та правця? Чи є протипоказання і чи можна робити щеплення людям із хронічними захворюваннями?

Основним протипоказанням є індивідуальна непереносимість компонентів вакцини або тяжка алергічна реакція, зокрема анафілактичний шок, після попередньої дози.

Людям із хронічними та онкологічними захворюваннями вакцинація не протипоказана. Навпаки, їм важливо мати захист від цих інфекцій.

Після щеплення можуть виникати місцеві реакції: біль у місці ін’єкції, почервоніння або набряк. Іноді можливе незначне підвищення температури — до 37–37,2 °C. Зазвичай такі реакції минають самостійно протягом двох-трьох днів.

Чи забезпечені тернопільські амбулаторії вакцинами від дифтерії та правця? Де дорослі можуть безоплатно отримати щеплення?

Так, амбулаторії забезпечені вакцинами проти дифтерії та правця. Дорослі можуть безоплатно вакцинуватися, звернувшись до свого сімейного лікаря.

Бажано попередньо записатися на прийом або зв’язатися з лікарем телефоном, щоб узгодити час вакцинації.

Як людина може зрозуміти, чи настав час робити чергове щеплення? Чи допомагають у цьому сімейні лікарі?

Ми орієнтуємося на рік народження та інформацію про попередні щеплення. Наприклад, якщо людина народилася у 2000 році, то за умови дотримання календаря їй потрібно було зробити ревакцинацію у 2026 році.

Наші працівники також працюють із переліками пацієнтів, яким необхідно поновити щеплення. Медичні сестри телефонують їм, нагадують про вакцинацію та запрошують до амбулаторії.