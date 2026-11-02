У Тернополі чоловік загинув під колесами власного автомобіля

Смертельна ДТП сталася на території автозаправної станції на вулиці 15 Квітня у Тернополі. Чоловік залишив автомобіль, однак транспортний засіб раптово почав рухатися та наїхав на свого власника.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За попередніми даними правоохоронців, водій, імовірно, не поставив автомобіль на ручне гальмо та відійшов у справах. У якийсь момент машина самовільно покотилася і травмувала чоловіка.

Потерпілого з важкими травмами госпіталізували до медичного закладу. Однак врятувати його не вдалося — того ж дня він помер у лікарні.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини трагедії.