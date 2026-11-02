У старовинному храмі на Тернопільщині під час будівельних робіт виявили крипту із похованням

У селі Грабовець на Тернопільщині під час проведення робіт з гідроізоляції фундаменту місцевого храму виявили спеціально облаштований кам’яний склеп для поховання і домовину в одній із ніш.

Про це кореспондентці Укрінформу повідомив настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці отець Михайло Піняга.

“Кілька днів тому ми розпочали роботи з облаштування гідроізоляції фундаменту нашого кам’яного храму, оскільки у холодну пору року волога потрапляла всередину і завдавала шкоди. Щоб облаштувати водовідведення, потрібно було розкопати фундамент довкола церкви. Коли хлопці вже закінчували роботи, то натрапили на великий камінь, який ніби щось підпирав. Коли ми його відсунули, то побачили металеві двері. Відчинили їх і були вражені красивою кам’яною кладкою всередині крипти. Досі про цю підземну частину храму мешканцям нашого села не було відомо”, – зазначив отець Михайло.

За його словами, всередині кам’яного склепу виявили п’ять ніш. Одна із них була заповнена.

“Всередині ми побачили труну. На перший погляд виглядає, що вона ніби запаяна, залита оловом. Але зовні виглядала дуже красиво. Також ми помітили залишки вінка із стрічкою. Думаю, коли це поховання будуть досліджувати фахівці, то зможуть розповісти більше. Ми повідомили поліцію та місцеву владу про свою знахідку, зробили фото і заварили двері. І вже далі будемо діяти відповідно до законодавства”, – додав отець Михайло.

За його словами, тепер під час облаштування гідроізоляції будуть враховувати нову знахідку, адже, найімовірніше, з часом це місце може стати відкритим для відвідування.

Храм Покрови Пресвятої Богородиці був збудований на місці дерев’яного, який згорів.

“Почали церкву будувати в 1887 році, а закінчили в 1906 році. Хоча також на хресті у нас є пам’ятка, де зазначено, що закінчили будувати храм у 1897 році. Всередині храму є дві плити з мармуру, на яких йдеться про те, що у храмі похований фундатор храму Ян Созанський та його син Олександр. Однак виникає питання, чому у крипті лише одне поховання. Думаю, дослідники та історики зможуть нам розповісти більше”, – зауважив отець Михайло.

За його словами, родина Созанських збудувала у Грабівці родинний палац, який зберігся до сьогодні.

Перше фото: Від Тарнополя до Тернополя, Facebook

Фото в тексті надані Михайлом Пінягою