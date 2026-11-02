У Тернополі жінка травмувалася, коли намагалася наздогнати тролейбус

У Тернополі на вулиці Богдана Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої травмувалася жінка. Вона намагалася наздогнати тролейбус, який уже почав рухатися від зупинки.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Повідомлення про подію надійшло на лінію 102 від бригади екстреної медичної допомоги.

За попередньою інформацією, жінка перебувала на посадковому майданчику зупинки громадського транспорту. Коли тролейбус рушив, вона почала його наздоганяти, намагаючись потрапити до салону.

Водій, імовірно, не помітив жінку. Унаслідок пригоди вона отримала травми.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини ДТП.