Прострочені ліки та проблеми з харчуванням: що виявили у дитсадку на Тернопільщині

У дитячому садку №2 «Калина» Хоростківської міської ради під час моніторингового відвідування виявили низку порушень. Зокрема, у медичному кабінеті зберігали лікарські засоби із закінченим терміном придатності, у закладі не було системи пожежної сигналізації, а приміщення недостатньо пристосовані для людей з інвалідністю.

Про це повідомили у Представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області.

Моніторингова група відвідала заклад у межах парламентського контролю за дотриманням прав дитини. Перевіряли умови перебування дітей, охорону здоров’я, харчування, безпеку та доступність освітнього середовища.

Під час огляду групових і спальних приміщень, санітарних кімнат, медичного кабінету, харчоблоку, укриття та прилеглої території виявили кілька недоліків.

Зокрема, у спальнях не дотримувалися встановленої відстані між дитячими ліжками та опалювальними приладами. У санітарних кімнатах не було перегородок між дитячими унітазами та накладок на їхні сидіння.

Також у дитсадку не облаштована система пожежної сигналізації, не ведеться журнал реєстрації мікротравм вихованців.

Окремі зауваження стосувалися організації харчування. У закладі неналежно інформували про наявність харчових алергенів у готових стравах, виявили недоліки в маркуванні продуктів та веденні бракеражних журналів.

Крім того, будівля та приміщення недостатньо доступні для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Зокрема, не облаштована належним чином вхідна група, немає засобів тактильної навігації та відповідного маркування сходів.

Водночас моніторингова група відзначила й позитивні моменти. У дитсадку облаштоване найпростіше укриття, яке, відповідно до акта обстеження, визнали готовим до використання. Дітям організували триразове харчування, контролюють якість питної води та проводять профілактичні медичні огляди працівників харчоблоку.

За результатами відвідування підготували звіт із рекомендаціями для Хоростківської міської ради та адміністрації дитсадка щодо усунення виявлених недоліків і створення безпечних та доступних умов для дітей.