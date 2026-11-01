росіяни атакували енергетичний об’єкт на Тернопільщині: без світла частина області

У Кременецькій громаді внаслідок російської атаки зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Через це повністю або частково без електропостачання залишилися 12 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Тарас Пастух також закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза залишається реальною.