Понад 500 бесід і 19 нарад: як на Тернопільщині дбають про шкільне харчування

Фахівці Держпродспоживслужби Тернопільського району упродовж дев’яти місяців 2026 року працювали над покращенням організації харчування у школах і дитячих садках. Зокрема, провели 19 нарад із представниками громад та понад 500 інформаційно-роз’яснювальних бесід із працівниками закладів освіти.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Під час зустрічей із представниками міських і селищних рад, керівниками закладів освіти та іншими відповідальними особами обговорювали дотримання санітарно-гігієнічних вимог, умови приготування їжі та безпечність харчових продуктів.

Особливу увагу приділили підготовці шкіл і дитячих садків до 2026/2027 навчального року. У серпні фахівці провели понад 500 інформаційно-роз’яснювальних бесід щодо організації харчування дітей.

Серед питань, на які звертали увагу:

належне облаштування та матеріально-технічне забезпечення харчоблоків;

наявність холодної та гарячої проточної води;

відповідність обладнання та інвентарю встановленим вимогам;

забезпечення мийними й дезінфекційними засобами;

дотримання погоджених сезонних меню;

наявність документів на харчові продукти та правильні умови їх зберігання.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що робота з громадами та закладами освіти триває. Фахівці продовжують надавати консультації щодо дотримання законодавства та безпечної організації харчування дітей.