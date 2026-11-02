На Тернопільщині за тиждень рівень води у Дністрі біля Заліщиків знизився на 3 сантиметри

За період із 22 до 28 жовтня 2026 року на водомірному посту в Заліщиках зафіксували спад рівня води у Дністрі на 3 сантиметри.

Про це повідомило Дністровське басейнове управління водних ресурсів у звіті про водогосподарську обстановку в басейні Дністра.

За інформацією фахівців, протягом звітного тижня на території Тернопільської області випало 4,1 мм опадів.

Водночас в інших областях басейну Дністра спостерігалися коливання рівнів води. Зокрема, на території Івано-Франківської області рівень води в самому Дністрі піднявся на 8–22 сантиметри, а на його притоках коливався від зниження на 6 до підвищення на 36 сантиметрів.

На Дністровському водосховищі в межах Чернівецької області рівень верхнього б’єфа повільно зростав. Станом на 8:00 27 жовтня він становив 111,15 метра Балтійської системи висот.

Фахівці Дністровського БУВР продовжують моніторити гідрологічну ситуацію та технічний стан захисних споруд.