Коли повернуть світло у Кременецькій громаді після атаки: що кажуть у міській раді

У Кременецькій громаді внаслідок російської атаки знову зазнав удару один з об’єктів енергозабезпечення. Станом на зараз близько 12 сіл повністю залишилися без електропостачання.

Про це повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас наразі невідомо, скільки часу знадобиться для ліквідації наслідків атаки.

«Поки що не знаю і не готовий сказати, скільки часу на це піде. Тому прошу з розумінням зараз поставитися до цього. Як тільки буде інформація щодо відновлення, то обов’язково повідомлю», — зазначив Андрій Смаглюк.

Нагадаємо, раніше начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух повідомив про влучання в об’єкт енергетики у Кременецькій громаді. За його інформацією, повністю або частково без електропостачання залишилися 12 населених пунктів.