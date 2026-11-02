На Кременеччині бухгалтерка музею привласнила та розтратила понад 200 тисяч грн бюджетних коштів

За процесуального керівництва прокурорів Кременецької окружної прокуратури повідомлено про підозру колишній бухгалтерці одного з музеїв в районі. Жінці інкримінують привласнення та розтрату бюджетних коштів, зокрема вчинені повторно в умовах воєнного стану, а також несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах (ч. 1, ч. 4 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, з квітня 2021 року по вересень 2025 року бухгалтерка, маючи доступ до системи дистанційного обслуговування «Приват 24 для бізнесу» та електронно-цифрового підпису установи, систематично підробляла відомості розподілу виплат. Скориставшись щомісячною економією фонду оплати праці, вона вносила неправдиві дані щодо нарахування заробітної плати собі та іншим працівникам музею. Загалом за вказаний період експосадовиця безпідставно розтратила понад 201 тис. грн бюджетних коштів, з яких майже 79 тис. грн привласнила, перерахувавши на власний картковий рахунок та розпорядившись ними на власний розсуд.

Загальний розмір збитків, завданих місцевому бюджету в особі закладу культури, становить понад 200 тисяч гривень.

Варто зазначити, що підозрювана раніше вже була засуджена за аналогічні злочини до 5 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку.

Розслідування здійснюють слідчі Кременецького РУП ГУНП в області.