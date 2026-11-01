Вважався зниклим безвісти – Ангелом додому повертається захисник Володимир Ковальчук з Тернопільщини

Із глибоким сумом повідомляємо про підтвердження загибелі захисника із села Сосулівка, старшого солдата КОВАЛЬЧУКА Володимира Петровича, 26 серпня 1971 року народження, який тривалий час вважався зниклим безвісти, повідомляють у Нагірянські громаді.

Володимир Петрович став на захист України та її народу. Спочатку проходив службу в бригаді «Едельвейс», згодом — у військовій частині А1915 у Чорткові, а пізніше був переведений до військової частини А7364, де служив старшим стрільцем-оператором.

Із 24 квітня 2025 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Суха Балка Бахмутського району Донецької області. Довгі місяці очікування були сповнені болю та надії на його повернення. На жаль, надійшло офіційне підтвердження загибелі Захисника.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, рідним, близьким і побратимам Володимира. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови перед пам’яттю воїна, який віддав своє життя за Україну.

Його ім’я назавжди залишиться в пам’яті нашої громади. Пам’ятатимемо його службу, мужність і жертовність, ціну, яку він заплатив за нашу свободу та право жити на своїй землі.

Вічна пам’ять і шана Володимиру Ковальчуку! Слава Захиснику України!