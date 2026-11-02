У Тернополі планують встановити пам’ятник цивільним жертвам російської агресії

У Тернополі розглядають можливість встановлення пам’ятника для вшанування пам’яті цивільних жителів, які загинули внаслідок російських атак на місто.

Ініціатива виникла під час зустрічі представників Тернопільської міської ради з мешканцями, які постраждали внаслідок російських атак, зокрема на вулицях 15 Квітня та Василя Стуса. Під час обговорення мешканці запропонували створити спільне місце пам’яті для вшанування всіх цивільних жертв російської агресії у Тернополі.

Зокрема, мешканці висловили пропозицію розглянути парк Національного відродження як можливу локацію для встановлення пам’ятника. На їхню думку, цей парк розташований неподалік від місць, які постраждали внаслідок російських атак, зокрема на вулицях 15 Квітня, Василя Стуса та Павла Чубинського, і може стати спільним простором пам’яті для родин загиблих та всіх тернополян.

З метою опрацювання цієї ініціативи міським головою підписано розпорядження про створення робочої групи, яка займатиметься визначенням можливого місця розташування пам’ятника та підготовкою відповідних пропозицій. Робоча група має розглянути запропоновану мешканцями локацію, опрацювати можливі варіанти розміщення пам’ятника та організувати громадське обговорення.

Також відповідно до вимог чинного законодавства передбачається проведення конкурсу на розроблення концепції майбутнього пам’ятника.

Метою ініціативи є створення у Тернополі гідного місця пам’яті, яке об’єднає вшанування всіх мирних жителів міста, чиї життя забрала російська агресія.