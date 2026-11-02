У Великій Березовиці на благодійному ярмарку зібрали 33 тисячі гривень для військових

33 тисячі гривень зібрали під час благодійного ярмарку у Великій Березовиці на Тернопільщині. Кошти спрямують на придбання 3D-принтера для українських захисників із 241-ї бригади.

Про результати ярмарку повідомила волонтерка Оля Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Захід відбувся біля храму Бориса і Гліба за підтримки священників Мар’яна та Андрія. До збору коштів долучилися парафіяни храму та жителі Великої Березовиці, які купували представлені вироби та донатили на потреби військових.

За словами Олі Тимошенко, важливу роль в організації ярмарку відіграли майстрині, які передали свої вироби для продажу, а також волонтерки, які допомагали готувати та проводити захід.

Окремо волонтерка подякувала господиням, які готують домашню випічку, та всім, хто долучається до зборів і підтримує команду.

«За цією сумою — праця багатьох людей, людська щедрість і готовність підтримувати військових», — зазначила Оля Тимошенко.

Волонтерські ярмарки команда проводить регулярно. За словами Олі Тимошенко, саме вони стали одним із головних способів збирати кошти на потреби українських захисників. Зараз графік таких заходів розписаний на кілька місяців наперед. Ярмарки організовують не лише в Тернополі, а й в інших громадах області.