У Тернополі з’являться нові укриття майже на 450 осіб

У Тернополі триває реалізація Програми будівництва сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади на 2026–2028 роки, яку затвердили 11 вересня 2026 року. За майже два місяці дії Програми вже є перші результати: видано дозволи на проведення будівельних робіт щодо двох об’єктів, у яких передбачено облаштування укриттів загальною місткістю 448 осіб. Окрім цього, на карту укриттів міста нанесено ще два нові захисні приміщення, які вже доступні для використання під час тривог.

Зокрема, у Тернополі видано дозволи на виконання будівельних робіт щодо двох об’єктів, у складі яких передбачені укриття загальною площею 397,1 м², розраховані на 448 осіб:

вул. Північна, 1 передбачено укриття площею 58,5 м², розраховане на 50 осіб;

вул. Маркіяна Шашкевича, 12 передбачено укриття площею 338,6 м², розраховане на 398 осіб.

Після завершення будівельних робіт та введення відповідних об’єктів в експлуатацію ці укриття зможуть забезпечити додаткові 448 місць для захисту людей під час повітряних тривог.

Водночас за останні два місяці додано ще два найпростіші укриття загальною місткістю 100 осіб, якими можна користуватися під час тривог:

Тернопільський обласний центр служби крові – найпростіше укриття місткістю 50 осіб. Передбачене для працівників та відвідувачів відповідно до графіка роботи медичного закладу;

Тернопільський комунальний центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді – найпростіше укриття місткістю 50 осіб. Передбачене для працівників та відвідувачів відповідно до графіка роботи навчального закладу.

Таким чином, у межах роботи з розширення мережі захисних споруд у Тернополі вже додано 100 місць у діючих укриттях, а ще 448 місць передбачено у двох об’єктах.

Нагадаємо, Програма будівництва сховищ та укриттів на 2026–2028 роки спрямована на розвиток мережі захисних споруд цивільного захисту, збільшення кількості місць для укриття населення та підвищення рівня безпеки мешканців Тернопільської громади.