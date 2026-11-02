Пожежа у храмі на Тернопільщині: рятувальники відвернули більшу біду

Пожежа сталася 1 листопада у селі Кобиловолоки Теребовлянської громади. Вогонь охопив підсобне приміщення церкви площею 20 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося не допустити його поширення на основну будівлю храму.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 18:50. Вогонь знищив облицювання стін і стелі, а також речі побутового вжитку. На місце події прибули рятувальники, які розгорнули рукавні лінії та зупинили поширення полум’я. До ліквідації пожежі залучили чотири одиниці техніки ДСНС. Причину виникнення займання та розмір завданих збитків встановлюють фахівці.