У Теребовлянській громаді відремонтували 1,4 км дороги між Кобиловолоками та Млиниською
У Теребовлянській громаді завершується капітальний ремонт дороги Кобиловолоки — Млиниська. Роботи виконують коштом місцевого бюджету. Відремонтована ділянка має протяжність 1,4 км.
Про це повідомили у громаді.
Дорога з’єднує міжнародну трасу М-19 із автошляхом О201517 Теребовля — Білобожниця, який веде в напрямку Чорткова. Нею користуються жителі навколишніх сіл.
За інформацією громади, ця ділянка роками перебувала в незадовільному стані: на дорозі були вибоїни та нерівності, які створювали незручності для водіїв, особливо після дощів.
Перед ремонтом провели очищення придорожньої смуги, профілювання та грейдерування. Наразі тривають роботи з укріплення узбіч.
У громаді зазначають, що й надалі планують працювати над покращенням стану місцевих доріг, однак темпи робіт залежать від фінансових можливостей бюджету.