У Теребовлянській громаді відремонтували 1,4 км дороги між Кобиловолоками та Млиниською

У Теребовлянській громаді завершується капітальний ремонт дороги Кобиловолоки — Млиниська. Роботи виконують коштом місцевого бюджету. Відремонтована ділянка має протяжність 1,4 км.

Про це повідомили у громаді.

Дорога з’єднує міжнародну трасу М-19 із автошляхом О201517 Теребовля — Білобожниця, який веде в напрямку Чорткова. Нею користуються жителі навколишніх сіл.

За інформацією громади, ця ділянка роками перебувала в незадовільному стані: на дорозі були вибоїни та нерівності, які створювали незручності для водіїв, особливо після дощів.

Перед ремонтом провели очищення придорожньої смуги, профілювання та грейдерування. Наразі тривають роботи з укріплення узбіч.

У громаді зазначають, що й надалі планують працювати над покращенням стану місцевих доріг, однак темпи робіт залежать від фінансових можливостей бюджету.